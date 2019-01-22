Московская кукушка Тимошенко и подбитый селезень Порошенко: эксперт оценил шансы политиков

О помпезном съезде объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко и низких рейтингах Порошенко – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

Про помпезное шоу Юлии Тимошенко

– Если анализировать шоу на съезде партии Юлии Тимошенко, то стоит сказать, что ничего не изменилось. Тимошенко в своем стиле – это всегда большое, помпезно шоу, куда съезжаются представители делегации из разных регионов, которые выполняют функцию массовки для демонстрации солидности такого мощного выдвижения.

– Так происходило у Юлии Тимошенко, когда она выдвигалась первый раз в президенты. Это было в 2010 году, но тогда все закончилось ее заключением. Затем в 2014 году было вновь помпезное выдвижения Тимошенко в президенты, но тогда победил Порошенко. Сейчас она идет в третий раз.

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– Тимошенко хочет снять любые обвинения в том, что Тимошенко, как назвал ее, кажется, Ляшко, "московская кукушка". Ведь ее часто обвиняют, что она много раз встречалась с Путиным и даже поддается пророссийскому влиянию. Для уничтожения плохого авторитета Тимошенко дала четкие месседжи: желто-голубые цвета, как продержавник, церковь и веру, когда появился Филарет, и военные, когда на сцену вышли "киборги".

– Сейчас нет массовой поддержки Тимошенко, однако в парламенте все "дружно" голосуют. А по поводу олигархов, то они всегда перестраховываются и кладут яйца в разные корзины. Так же, например, и бизнесмен Игорь Коломойский финансирует Владимира Зеленского и Александра Шевченко.

О рейтингах Порошенко

– Томос Петр Порошенко использовал только для старта, этого не достаточно, чтобы пойти стремительно вперед. Мне кажется, что Порошенко зарегистрируется в ЦИК примерно через неделю. Вообще, ему логично было бы зарегистрироваться в конце, когда уже все кандидаты заявятся.

– Конечно, Порошенко хотел бы стартовать не со стороны "подбитой утки с хромом ногой", а как мощный кандидат. В результате Томос в начале ему может помочь, потому Порошенко и хочет оттянуть этот старт, чтобы его рейтинг немного поднялся.