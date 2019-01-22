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      Московская кукушка Тимошенко и подбитый селезень Порошенко: эксперт оценил шансы политиков

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      О помпезном съезде объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко и низких рейтингах Порошенко – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

      Про помпезное шоу Юлии Тимошенко

      – Если анализировать шоу на съезде партии Юлии Тимошенко, то стоит сказать, что ничего не изменилось. Тимошенко в своем стиле – это всегда большое, помпезно шоу, куда съезжаются представители делегации из разных регионов, которые выполняют функцию массовки для демонстрации солидности такого мощного выдвижения.

      – Так происходило у Юлии Тимошенко, когда она выдвигалась первый раз в президенты. Это было в 2010 году, но тогда все закончилось ее заключением. Затем в 2014 году было вновь помпезное выдвижения Тимошенко в президенты, но тогда победил Порошенко. Сейчас она идет в третий раз.

      Читайте также: Почему Тимошенко привела на съезд партии Филарета: ответ политолога

      – Тимошенко хочет снять любые обвинения в том, что Тимошенко, как назвал ее, кажется, Ляшко, "московская кукушка". Ведь ее часто обвиняют, что она много раз встречалась с Путиным и даже поддается пророссийскому влиянию. Для уничтожения плохого авторитета Тимошенко дала четкие месседжи: желто-голубые цвета, как продержавник, церковь и веру, когда появился Филарет, и военные, когда на сцену вышли "киборги".

      – Сейчас нет массовой поддержки Тимошенко, однако в парламенте все "дружно" голосуют. А по поводу олигархов, то они всегда перестраховываются и кладут яйца в разные корзины. Так же, например, и бизнесмен Игорь Коломойский финансирует Владимира Зеленского и Александра Шевченко.

      О рейтингах Порошенко

      – Томос Петр Порошенко использовал только для старта, этого не достаточно, чтобы пойти стремительно вперед. Мне кажется, что Порошенко зарегистрируется в ЦИК примерно через неделю. Вообще, ему логично было бы зарегистрироваться в конце, когда уже все кандидаты заявятся.

      – Конечно, Порошенко хотел бы стартовать не со стороны "подбитой утки с хромом ногой", а как мощный кандидат. В результате Томос в начале ему может помочь, потому Порошенко и хочет оттянуть этот старт, чтобы его рейтинг немного поднялся.

      Теги: Новости Украины Новости политики рейтинги Петр Порошенко Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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