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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Московська "зозуля" Тимошенко та підбитий "качур" Порошенко: експерт оцінив шанси політиків

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      Про помпезний з'їзд об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко та низькі рейтинги Порошенка – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

      Про помпезне шоу Юлії Тимошенко

      – Якщо аналізувати шоу на з’їзді партії Юлії Тимошенко, то варто сказати, що нічого не змінилося. Тимошенко у своєму стилі – це завжди велике, помпезно шоу, куди зводяться представники делегації з різних регіонів, які виконують функцію масовки для демонстрації солідності такого потужного висунення.

      – Так відбувалося у Юлії Тимошенко, коли вона висувалася перший раз в президенти. Це було у 2010 році, але тоді все закінчилося її ув’язненням. Потім у 2014 році було знов помпезне висунення Тимошенко у президенти, але тоді переміг Порошенко. Зараз вона йде втретє.

      Читайте також: Чому Тимошенко привела на з’їзд партії Філарета: відповідь політолога

      – Тимошенко хоче зняти будь-які звинувачення у тому, що Тимошенко, як назвав її, здається, Ляшко, "московська зозуля". Адже її часто звинувачують, що вона багато разів зустрічалася з Путіним і навіть піддається проросійському впливу. Для знищення поганого авторитету Тимошенко дала чіткі меседжі: жовто-блакитні кольори, як продержавник, церкву і віру, коли з’явився Філарет, та військові, коли на сцену вийшли "кіборги".

      – Наразі немає масової підтримки Тимошенко, проте в парламенті всі "дружньо" голосують. А з приводу олігархів, то вони завжди перестраховуються і роздають яйця в різні кошики. Так само, наприклад, і бізнесмен Ігор Коломойський фінансує Володимира Зеленського і Олександра Шевченка.

      Про рейтинги Порошенка

      – Томос Петро Порошенко використав тільки для старту, цього не достатньо, щоб піти стрімко вперед. Мені здається, що Порошенко зареєструється в ЦВК десь за тиждень. Взагалі, йому логічно було б зареєструватися в кінці, коли вже всі кандидати заявляться.

      – Звичайно, Порошенко хотів би стартувати не зі сторони "підбитої качки з хромою ногою", а як потужний кандидат. В результаті Томос на початку йому може допомогти, тому Порошенко і хоче відтягнути цей старт, щоб його рейтинг трохи піднявся.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Юлія Тимошенко Петро Порошенко Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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