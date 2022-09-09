Московские депутаты "подхватили флешмоб": упрекают путина и призывают уйти в отставку

Московские депутаты "подхватили флешмоб" и упрекают владимира путина в том, что Россию "опять начали ненавидеть". Более того, они заговорили о смене власти.

На этот раз пожаловаться решили депутаты муниципального совета Ломоносовского района. Их обращение было опубликовано росСМИ, информирует 24 канал.

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Заседание прошло 8 сентября. Обращение к путину поддержали пять депутатов, воздержались – двое.

Путина призвали уйти с должности

В документе говорится, что пора освободить место "людям с новыми силами и идеями". Депутаты апеллировали к результатам исследований, которые показали, что в странах, где власть меняется регулярно, люди живут дольше и лучше.

Депутаты огорчились, что риторика путина и его подчиненных пронизана агрессией. россия снова угрожает миру ядерным оружием.

В связи с вышеизложенным просим: уволить себя с должности, ведь ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию россии и ее человеческого потенциала,

– говорится в сообщении.

"Флэшмоб" запустили депутаты из Санкт-Петербурга

Депутаты из Санкт-Петербурга заявили, что путина нужно отстранить от власти. Сделать это предлагают "в связи с государственной изменой". Депутаты заявили, что так называемая "специальная военная операция" вредит безопасности россии. Число ликвидированного российского "пушечного мяса" растет, а НАТО расширилось.

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