Московский патриархат – не независимая Украинская церковь, а часть РПЦ, – Епифаний

Священники Московского патриархата пытаются притворяться независимыми. Однако их глава до сих пор молится за российского Кирилла.

Об этом рассказал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. По его словам, начался отказ от Московского патриархата.

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"Московский патриархат в Украине де-факто считает, что они независимы, но де-юре понятно, что они – составная частью РПЦ, неотъемлемая составляющая, поскольку и митрополит Онуфрий в Киеве, и митрополит Антоний, управляющий делами, члены священного синода РПЦ", – отметил Епифаний.

Готовы к переговорам

Митрополит отметил, что россияне пытаются сохранить свою церковь и надеются просто переждать войну. Они думают, что вопросы с Московским патриархатом будут решаться потом. Однако Епифаний заверил, что к этому никто уже не будет возвращаться.

Мы, православная церковь Украины, призываем не просто на словах к единению. Мы готовы садиться за стол переговоров, начать диалог по поводу объединения всех в единую уже признанную автокефальную Православную церковь Украины.

– сказал Епифаний.

Он добавил, что есть приходы, готовые к единению. Их принимают в ПЦУ

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