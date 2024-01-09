Абсурдность этой истории достигает невиданного и неслыханного ранее уровня, которого никто в мире, кроме россиян, точно не достигнет. Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что разоблачает очередную ложь россиян.

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Фантазия россиян – пугает

Михаил Данилов – владелец клуба московского "Мутабор", где проходила "голая вечеринка", вызвавшая публичный скандал в России с участием поп-звезд. На фоне преследования участников вечеринки властью и активистами Данилов решил искупить свой грех и подарил "мощи Святого Николая" храму в центре Москвы.

Дальше здесь начинается целая детективная история. Возникает вопрос, где владелец московского клуба мог приобрести "мощи" и еще с сертификатом подлинности?

– заметил Шейтельман.

Данилов рассказал, что якобы купил частицу мощей в Ватикане еще осенью, но берег до января, чтобы подарить на праздники. Впрочем, проблема в том, что мощи Святого Николая более 9 веков хранятся в южном итальянском городе Бари, на берегу Адриатического моря.

Там (в Ватикане – 24 Канал) есть сувенирные магазины, где продают карандаши и колокольчики с портретом Папы Римского. То есть выходит, что он где-то из-под прилавка приобрел "мощи". Я когда был там, то у входа видел человека, который продавал сумочки, возможно, это он и "мощи" продает вместе с сертификатом,

– саркастически произнес политтехнолог.

Однако это только начало этой "увлекательной" истории, от которой трудно сдержать смех. Вы ведь представьте, как человек летит обычным пассажирским самолетом, переходит границы и в чемодане везет "мощи Святого Николая".

Контрабанда убитого человека, а затем еще держал дома куски мертвого тела,

– добавил Шейтельман.

По его словам, российские авиакомпании запрещают перевозить мертвые тела даже в виде праха. То есть Данилов еще раз нарушил ряд законов и до штрафа, который у него был за "голую вечеринку", дорисовал себе еще 10 лет заключения.

Что этому предшествовало

Конечно, зашквары, которые происходят на болотах, вообще не обходят украинцев, но коротко объясним, какие грехи замаливал московский бизнесмен.

В конце декабря 2023 года в клубе "Мутабор", владельцем которого является Михаил Данилов, состоялась частная вечеринка. Она была посвящена открытию выставки фотографий журнала Playboy. Гостям, среди которых были пропутинские артисты и медийные персонажи, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.

Российские звезды всегда отличались недалекостью и отсутствием разума, и эта ситуация не стала исключением. Многие пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнаженных. Видеозаписи с вечеринки попали в сеть и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.

И тут произошел маленький конфликт. Представьте себе, провоенные блоггеры обвиняли звезд в разврате, особенно неуместном, по их мнению, во время российского вторжения в Украину.

Конечно, большинство путинских муртадов сразу начали снимать видео с извинениями за свое поведение. Но наказания избежать не удалось – выступления с участием некоторых присутствующих на вечеринке артистов, поддерживающих геноцид украинцев, были вырезаны из новогодних телепрограмм.