Кроме расшатывания ситуация в Украине, Кремль занимается и внутренней агитацией. Россия по-прежнему пытается держать иллюзию среди внутреннего потребителя, что война нужна.
Смотрите также "Верните мужа, я Zа#балась": к женам российских мобилизованных пришла полиция
Пропаганда в церкви
Русская православная церковь выпустила для оккупантов миниатюрный сборник установок. Она получила название "Жить – Родине служить". РПЦ вместила туда все классические для кремлевского тезиса. К примеру, там рассказывают, что служить в русской армии – честь, а также распространяют тезисы, что война одобрена Богом.
Кроме того, там отмечают, что для россиянина быть убитым на войне означает автоматически попасть в рай. А также отдельно там акцентируют внимание на царе и его власти.
Этот сборник хорошо характеризует русскую пословицу: "Маленькая книга, а духовно объемная",
– говорится в инструкции книги карманного формата.
В сборник также включили такие разделы, как:
- "Всякая власть от Бога",
- "Земля Русская вся под Богом",
- "Святые родители о войне, мире и русском воинстве"
- "Призовут – мы не силимся: Родине послужим",
- "Без копания нет на войне жизни",
- "Строевая подготовка – сила, бравость и сноровка",
- "Устойчивый солдат не знает слова "обратно"
- "Тайну храни – честь берега",
- "О врагах нашей Родины"
Российская церковь активно участвует в пропаганде: смотрите фото
Как работает российская пропаганда
- Россияне в очередной раз начали возрождать тему распространения "черной трансплантологии" в Украине. Якобы на кладбище в Одессе появились таблички с надписями "хирургические отходы". Однако соответствующее видео существует на просторах Интернета с 2015 года.
- Также Россия пытается разжечь как можно больше конфликтов во всем мире. Россия имеет разветвленную сеть "лидеров мнений", "активистов", "экспертов", провозглашающих пропагандистские тезисы по российским темникам.
- Российские хакеры Fancy Bear на днях атаковали семь правительств в Европе, они пытались получить доступ к цифровым системам. Они используют различные документы-приманки для привлечения жертв, включая протоколы заседаний подкомитета Европарламента и доклад специального комитета ООН.