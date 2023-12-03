Кроме расшатывания ситуация в Украине, Кремль занимается и внутренней агитацией. Россия по-прежнему пытается держать иллюзию среди внутреннего потребителя, что война нужна.

Смотрите также "Верните мужа, я Zа#балась": к женам российских мобилизованных пришла полиция

Пропаганда в церкви

Русская православная церковь выпустила для оккупантов миниатюрный сборник установок. Она получила название "Жить – Родине служить". РПЦ вместила туда все классические для кремлевского тезиса. К примеру, там рассказывают, что служить в русской армии – честь, а также распространяют тезисы, что война одобрена Богом.

Кроме того, там отмечают, что для россиянина быть убитым на войне означает автоматически попасть в рай. А также отдельно там акцентируют внимание на царе и его власти.

Этот сборник хорошо характеризует русскую пословицу: "Маленькая книга, а духовно объемная",

– говорится в инструкции книги карманного формата.

В сборник также включили такие разделы, как:

﻿﻿"Всякая власть от Бога",

﻿﻿"Земля Русская вся под Богом",

﻿﻿"Святые родители о войне, мире и русском воинстве"

﻿﻿"Призовут – мы не силимся: Родине послужим",

﻿﻿"Без копания нет на войне жизни",

﻿﻿"Строевая подготовка – сила, бравость и сноровка",

﻿﻿"Устойчивый солдат не знает слова "обратно"

﻿﻿"Тайну храни – честь берега",

﻿﻿"О врагах нашей Родины"

Российская церковь активно участвует в пропаганде: смотрите фото

Как работает российская пропаганда