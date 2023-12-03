Окрім розхитування ситуація в Україні, Кремль займається й внутрішньої агітацією. Росія досі намагається тримати ілюзію серед внутрішнього споживача, що війна потрібна.

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Пропаганда в церкві

Російська православна церква випустила для окупантів мініатюрну збірку настанов. Вона отримала назву "Жити – Батьківщині служити". РПЦ вмістила туди всі класичні для кремлівської тези. Наприклад, там розповідають, що служити у російській армії – честь, а також поширюють тези, що війна схвалена Богом.

Окрім цього, там зазначають, що для росіянина бути вбитим на війні означає автоматично потрапити до раю. А також окремо там акцентують на царі і його владі.

Цей збірник добре характеризує російське прислівʼя: "Маленька книжка, а духовно обʼємна",

– йдеться в інструкції книги кишенькового формату.

У збірку також включили такі розділи, як:

﻿﻿"Всяка влада від Бога",

﻿﻿"Земля Руська вся під Богом",

﻿﻿"Святі батьки про війну, мир і російське воїнство"

﻿﻿"Прикличуть – ми не потужимо: Батьківщині послужимо",

﻿﻿"Без копання немає на війні життя",

﻿﻿"Стройова підготовка – сила, бравість і вправність",

﻿﻿"Стійкий солдат не знає слова "назад"

﻿﻿"Таємницю зберігай – честь береги",

﻿﻿"Про ворогів нашої Батьківщини"

Російська церква бере активну участь у пропаганді: дивіться фото

Як працює російська пропаганда