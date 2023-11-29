Але жодні сили ззовні не зможуть його створити. Про це 24 Каналу зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.
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Дія російської пропаганди
Все, на що здатна Росія, – створювати і поширювати інформаційні фейки та робити вкиди. Роздмухують вони їх за допомогою фабрики тролів, які перебувають безпосередньо в Росії і здійснюють свою діяльність.
"Ця фабрика тролів вносить вкиди для роздмухування цих розколів. Сьогодні розбрат і хаос може призвести до зневіри народу, що ми не на одному боці. Але сторона у нас одна – досягнення скорішої перемоги", – відзначив ексголова Служби зовнішньої розвідки.
Валерій Кондратюк про роботу російської пропаганди: дивитись відео
За словами Кондратюка, можливості ФСБ щодо організації так званого "Майдану-3", а точніше заколоту або перевороту перебільшені. Так само, як і можливості "другої армії світу". Сьогодні важлива громадська думка.
"Громадська думка – це військові, які боронять нашу державу, волонтери, які допомагають армії, і кожен працівник, який платить податки. Ми – непереможна армія, яку неможна розривати, сіяти хаос і зневіру один в одного", – наголосив він.
Зазначимо, у листопаді 2023 року Володимир Зеленський наголосив, що Росія готується до масштабної дезінформаційної кампанії. Її мета – вчинити розкол серед українців та створити "хаос" всередині країни.
Про що бреше Росія: останні новини пропаганди
- Росіяни витрачають на поширення фейків десятки мільйонів доларів. Зокрема, для вкидів про "Майдан-3" пішло півтора мільярда доларів. Але це марна трата коштів. Майдан неможливо створити штучно, він виникає, коли для цього є політичні та соціальні передумови і настрої українців.
- Чергова брехня, яку розповсюдив колаборант Олег Царьов, стосується бюджету. Мовляв, в України не залишилося грошей на соціальні виплати і кошти на зарплати лікарям виділив Світовий банк. Але це чергова спроба дискредитації.
- Один з російських пропагандистів на ім'я Владімір Соловйов отримав чергову методичку з тезами. Так, він не припиняє сипати байками про "напад НАТО" і "рішучі відповіді" і цього разу під погрози потрапила Німеччина.