Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що у росіян нічого не вийде, зокрема, через те, що Майдан неможливо влаштувати штучно.

До теми "Майдан-3": у ГУР розповіли, як Росія планує розхитати Україну і хто це курує

"Насамперед Майдан неможливо організувати штучно. Він виникає природно, коли для цього є соціальні, політичні передумови, настрої більшості українців. Росіяни не можуть організувати справжній Майдан. Вони просто хочуть розхитати ситуацію в Україні", – сказав він.

Ворог хоче спровокувати конфлікт

Володимир Фесенко зазначив, що нещодавно Росія вже робила декілька вкидів. Зокрема, про те, що Президент України Володимир Зеленський хоче звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ворог хотів посварити військових та політичне керівництво країни, але його наміри провалилися.

Ставка робиться на те, щоб розсварити українців, які борються проти Росії. Ворог не може перемогти нас на фронті, тому хоче створити конфлікт всередині, послабити нас. Тому вони роблять ставку саме на дестабілізацію та хаос,

– підкреслив він.

За словами політолога, назва "Майдан" виникла не просто так. Щороку 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. На Майдані Незалежності будуть збиратися активісти, згадувати Помаранчеву революцію та Революцію гідності.

"Росіяни через своїх агентів або суто інформаційно можуть провокувати конфлікти. Вони хочуть налаштувати частину патріотичного табору проти влади. Можуть бути нові вкиди, ми маємо бути пильними. Думаю, у людей вистачить свідомості, політичної відповідальності не піддаватися на такі провокації", – підкреслив Фесенко.

Що відомо про "Майдан-3"