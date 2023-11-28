Російський пропагандист Владімір Соловйов в ефірі з гостем роздумує про напад на Німеччину, якщо Берлін погодиться передати Україні далекобійні ракети. Детальніше про нісенітниці ворожої пропаганди розповідає 24 Канал.

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"Німеччина і Росія знову в одній війні"

Пропагандисти отримали нову вказівку – залякати Німеччину. Головний пропагандист Кремля Владімір Соловйов і його компанія, зазубривши нову методичку, не втомлюють повторювати про свою "страшну помсту".

Мовляв, якщо Україна отримає ракети Taurus, Росія почне атакувати заводи на території країн НАТО.

Це квиток на війну. Пісторіус (міністр оборони Німеччини – 24 Канал) розуміє, що якщо поставляє Taurus, то як казав Дмітрій Анатольєвіч (Мєдвєдєв), для нас "легітимною ціллю" стають заводи, де ці ракети виготовляють. А це удар по території НАТО, 5 стаття, ми все це чудово розуміємо,

– заявив Владімір Соловйов.

Пропагандист переконаний, що Росія готова до повномасштабного конфлікту. Хоч називає це "найжахливішим сценарієм", про який неодноразово говорили.

"Цим людям вчергове вдасться вв'язати Росію у війну. "Ці люди" – це Шольц, Пісторіус, Бербок, Штрак-Циммерманн", – продовжує свою думку Соловйов.

Довідка. Соловйов говорить про Олафа Шольца – канцлера Німеччини, Бориса Пісторіуса – міністра оборони, Анналену Бербок – міністерку закордонних справ та Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн – голову Комітету Бундестагу з питань оборони.

Гість Соловйова з ним абсолютно погоджується, бо все "справді рухається в такому напрямку".

Як Соловйов погрожує напасти на Німеччину: дивіться відео

Пропаганда Росії "пробиває дно"