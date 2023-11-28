Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире с гостем размышляет о нападении на Германию, если Берлин согласится передать Украине дальнобойные ракеты. Подробнее о чепухе вражеской пропаганды рассказывает 24 Канал.
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"Германия и Россия снова в одной войне"
Пропагандисты получили новое указание – запугать Германию. Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев и его компания, зазубрив новую методику, не устают повторять о своей "страшной мести".
Мол, если Украина получит ракету Taurus, Россия начнет атаковать заводы на территории стран НАТО.
Это билет на войну. Писториус (министр обороны Германии – 24 Канал) понимает, что если поставляет Taurus, то, как говорил Дмитрий Анатольевич (Медведев), для нас "легитимной целью" становятся заводы, где эти ракеты производят. А это удар по территории НАТО, 5 статья, мы все это прекрасно понимаем,
– заявил Владимир Соловьев.
Пропагандист убежден, что Россия готова к полномасштабному конфликту. Хотя называет это "ужаснейшим сценарием", о котором неоднократно говорили.
"Этим людям в очередной раз удастся ввязать Россию в войну. "Эти люди" – это Шольц, Писториус, Бербок, Штрак-Циммерманн", – продолжает свое мнение Соловьев.
Гость Соловьева с ним абсолютно соглашается, потому что все "действительно движется в таком направлении".
Как Соловьев угрожает напасть на Германию: смотрите видео
Пропаганда России "пробивает дно"
- Российские пропагандисты создали сюжет на основе шутливых видео о псе Патроне. Да, россияне заявили о создании "церкви святого пса Патрона" в Украине. Туда присоединили ролик мужчины, на нем он одет в костюм пса Патрона, похожий на церковный наряд. К сюжету приобщили еще несколько развлекательных роликов, подавая все под "соусом серьезности". Мол, молятся в Украине теперь собакам.
- Тем временем реальные предложения российской пропагандистки Маргариты Симоньян по поводу ядерного взрыва над Сибирью, кажется, все восприняли вполне нормально. В частности, в министерстве внутренних дел России не выявили никаких правонарушений в заявлении пропагандистки и оправдали его.
- Недавно в России перекрутили новость одного из волынских изданий о потребностях сбора крови для украинских военных. Пропагандисты заявили, что у Украины, мол, есть критические потери на войне. Так что волыняне якобы собирают не менее чем 200 литров крови для раненых 14 бригады ВСУ. Сбор крови действительно проходил, однако о "200 литрах крови" там не говорилось.