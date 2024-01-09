Абсурдність цієї історії досягає небаченого й нечуваного раніше рівня, до якого ніхто у світі, окрім росіян, точно не досягне. Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що викриває чергову брехню росіян.

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Фантазія росіян – лякає

Міхаїл Данилов – власник московського клубу "Мутабор", де проходила "гола вечірка", що викликала публічний скандал у Росії за участю попзірок. На тлі переслідування учасників вечірки владою та активістами Данилов вирішив спокутувати свій гріх й подарував "мощі Святого Миколая" храму у центрі Москви.

Далі тут розпочинається ціла детективна історія. Виникає питання, де власник московського клубу міг придбати "мощі" та ще й з сертифікатом справжності?

– зауважив Шейтельман.

Данилов розповів, що нібито купив частинку "мощів" у Ватикані ще восени, але беріг до січня, щоб подарувати на свята. Втім проблема у тому, що мощі Святого Миколая понад 9 століть зберігаються у південному італійському місті Барі, на березі Адріатичного моря.

Там (у Ватикані – 24 Канал) є сувенірні крамниці, де продають олівці й дзвіночки з портретом Папи Римського. Тобто виходить, що він десь з-під прилавка придбав "мощі". Я коли був там, то біля входу бачив людину, яка продавала сумочки, можливо, це він й "мощі" продає разом із сертифікатом,

– саркастично мовив політтехнолог.

Проте це лише початок цієї "захопливої" історії, від якої важко стримати сміх. Адже ви уявіть, як людина летить звичайним пасажирським літаком, переходить кордони й у валізі везе "мощі Святого Миколая".

Контрабанда вбитої людини, а потім ще тримав удома шматки мертвого тіла,

– додав Шейтельман.

За його словами, російські авіакомпанії забороняють перевозити мертві тіла навіть у вигляді праху. Тобто Данилов ще раз порушив низку законів й до штрафу, який у нього був за "голу вечірку", домалював собі ще 10 років ув'язнення.

Що цьому передувало

Звісно, ті зашквари, що відбувають на болотах взагалі не обходять українців, але коротко пояснимо, які гріхи замолював московський бізнесмен.

Наприкінці грудня 2023 року у клубі "Мутабор", власником якого є Міхаїл Данилов, відбулася приватна вечірка. Вона була присвячена відкриттю виставки фотографій журналу Playboy. Гостям, серед яких були пропутінські артисти та медійні персонажі, такі як Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Ксєнія Собчак та інші, рекомендувався дрес-код із мінімумом одягу.

Російські зірки завжди відрізнялися недалекістю та відсутністю розуму й ця ситуація не стала винятком. Багато хто прийшов у напівпрозорих вбраннях або напівоголених. Відеозаписи з вечірки потрапили до мережі та викликали скандал у російській блогосфері, а потім і офіційне засудження.

І тут стався невеличкий конфлікт. Уявіть собі, провоєнні блогери звинувачували зірок у розпусті, особливо недоречній, на їхню думку, під час російського вторгнення в Україну.

Звісно, більшість путінських посіпак одразу почали знімати відео з вибаченнями за свою поведінку. Але покарання уникнути не вдалося – виступи за участю деяких присутніх на вечірці артистів, які підтримують геноцид українців, було вирізано з новорічних телепрограм.