Московский патриархат отметился позорным поведением по отношению к военным ВСУ

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата единственные из религиозных организаций, которые отказывались оказывать духовную поддержку украинским военным.

Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Алексей Терещук, передает Укринформ.

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С 2014 года сотрудничество ВСУ и религиозных организаций было обоюдным, происходило объединение усилий одновременно. К сожалению, Московский патриархат не изъявил желания. Это их видение, и цифры говорят сами за себя, каков вклад каждой религиозной организации,

– сказал он.

Терещук отметил, что в июле 2014 года при штабе АТО начала работать первая часовня с капелланом УГКЦ Андреем Зелинским, а к конецу 2014 года подавляющее большинство военных частей на Донбассе имели на волонтерских началах своих духовных наставников.

По его словам, среди религиозных организаций, которые осуществляют духовное наставничество над украинскими бойцами, были представители УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской – пятидесятников, но не было представителей УПЦ Московского патриархата.

Кроме того, первый заместитель председателя Синодального управления военного духовенства ПЦУ протоиерей Тарас Мельник рассказал, что сейчас на должностях в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе официально находятся 148 священников православной церкви, а еще 600 – оказывают помощь на волонтерских началах. Священнослужители духовно помогают военкомам, работают с участниками АТО и их семьями, с семьями погибших.

Напомним, ранее волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай рассказал, что священники УПЦ Московского патриархата сотрудничали с пророссийскими боевиками экс-главаря оккупированной Донетчины Игоря Гиркина (Стрелкова). Кроме того, в 2014 году они проводили разведку для оккупантов и под видом паломников проникали на территории, подконтрольные Украине.