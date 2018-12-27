Московський патріархат відзначився ганебною поведінкою щодо військових ЗСУ

Представники Української православної церкви Московського патріархату єдині із релігійних організацій, які відмовлялись надавати духовну підтримку українським військовим.

Про це заявив представник Генштабу ЗСУ Олексій Терещук, передає Укрінформ.

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З 2014 року співпраця ЗСУ та релігійних організацій була обопільною, відбувалось об'єднання зусиль одночасно. На жаль, Московський патріархат не виявив бажання. Це їх бачення, і цифри кажуть самі за себе, який внесок кожної релігійної організації,

– сказав він.

Терещук зазначив, що в липні 2014 року при штабі АТО почала працювати перша капличка з капеланом УГКЦ Андрієм Зелінським, а на кінець 2014 року переважна більшість військових частин на Донбасі мали на волонтерських засадах своїх духовних наставників.

За його словами, серед релігійних організацій, які здійснюють духовне наставництво над українськими бійцями, були представники УПЦ Київського патріархату, УАПЦ, Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської – п'ятидесятників, але не було представників УПЦ Московського патріархату.

Окрім того, перший заступник голови Синодального управління військового духовенства ПЦУ протоієрей Тарас Мельник розповів, що зараз на посадах в ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі офіційно перебувають 148 священиків православної церкви, а ще 600 – надають допомогу на волонтерських засадах. Священнослужителі духовно допомагають воєнкомам, працюють з учасниками АТО та їх сім'ями, з родинами загиблих.

Нагадаємо, раніше волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай розповів, що священики УПЦ Московського патріархату співпрацювали з проросійськими бойовиками екс-ватажка окупованої Донеччини Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Окрім того, у 2014 році вони проводити розвідку для окупантів та під виглядом паломників проникали на території, підконтрольні Україні.