"Московско-жидовская власть": мэр украинского города отличился антисемитским заявлением (видео)

Городской голова Сколе, что во Львовской области, Владимир Москаль попал в скандал из-за антисемитских высказываний в адрес украинского правления. В частности, он заявил, что в стране тянется спектакль московско-жидовской власти.

Соответствующее видео его выступления опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

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"Четыре года тянется спектакль неукраинской власти, а правильно сказать московско-жидовской власти. Этот спектакль уносит жизни наших самых жертвенных сыновей Украины. Из исторических справок и сейчас Владимир Вятрович (директор Института национальной памяти – "24") открывает правдивые исторические документы – после прихода большевиков во власти от 70% до 95% были евреи, которые уничтожали нации и народы", – заявил Москаль.

Также чиновник рассказал, как читал в книгах о том, что молодым евреям с детства рассказывают, как работать на уничтожение врага.

"Кстати, много в тех трудах уделяется смерти гоев. Гоями они считают всех, кроме иудеев. Всех – христиан, арабов, буддистов. Это не люди, для них – они не люди. После прихода их ко всемирному господству, потому что они четко идут к этому, формируют политику космополитизма и либерализма, чтобы уничтожить все нации, оставить политическую нацию – смешать всех в кучу", – добавил он.

По словам Москаля, в этом заключается суть политики либерализма и космополитизма, которая проводится уже более 100 лет.

"Еще Генри Форд сказал гениальную фразу: "Изолируйте 50 самых богатых евреев и войны в мире никогда не будет. Генри Форд – это мощная фигура", – отметил мэр Сколе.

Напомним, 17 марта суд приговорил мэра Сколе Владимира Москаля к 6,5 годам с конфискацией имущества. Пока чиновник продолжает исполнять обязанности мэра и готовит апелляцию.