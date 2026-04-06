Об этом информирует ГСЧС Украины.

К каким угрозам стоит готовиться в ближайшее время?

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасности для украинцев в виде заморозков и штормового ветра.

Днем 7 апреля жителей западных областей предупреждают о І уровень опасности, желтый. Скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

Кроме того, ближайшее время ожидаются заморозки. Ночью 7 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей температура на почве опустится до 0 – 3 градусов мороза. На Закарпатье такие показатели возможны и в воздухе.

В ночь на 8 апреля заморозки на почве 0 – 3 градуса мороза прогнозируют по всей Украине, В воздухе такая температура ожидается на Закарпатье, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине.

Ночью 9 апреля к вышеупомянутым областям присоединится Днепропетровщина, Донетчина и Луганщина.

Из-за таких погодных условий объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В ГСЧС отметили, что штормовой ветер может осложнить работу энергетиков, коммунальщиков и движения транспорта. Тогда как заморозки могут повредить раннецветущим плодовым деревьям.

Будьте осторожны во время пребывания на улице – держитесь подальше от раскидистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов,

– добавили в службе.

