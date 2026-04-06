Об этом информирует ГСЧС Украины.
Смотрите также Синоптики предупредили о непогоде во Львове: объявлен І уровень опасности
К каким угрозам стоит готовиться в ближайшее время?
Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасности для украинцев в виде заморозков и штормового ветра.
Днем 7 апреля жителей западных областей предупреждают о І уровень опасности, желтый. Скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
Кроме того, ближайшее время ожидаются заморозки. Ночью 7 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей температура на почве опустится до 0 – 3 градусов мороза. На Закарпатье такие показатели возможны и в воздухе.
В ночь на 8 апреля заморозки на почве 0 – 3 градуса мороза прогнозируют по всей Украине, В воздухе такая температура ожидается на Закарпатье, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине.
Ночью 9 апреля к вышеупомянутым областям присоединится Днепропетровщина, Донетчина и Луганщина.
Из-за таких погодных условий объявлен II уровень опасности, оранжевый.
В ГСЧС отметили, что штормовой ветер может осложнить работу энергетиков, коммунальщиков и движения транспорта. Тогда как заморозки могут повредить раннецветущим плодовым деревьям.
Будьте осторожны во время пребывания на улице – держитесь подальше от раскидистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов,
– добавили в службе.
В каких областях температура опустится до –5 градусов?
В течение 8 и 9 апреля на территории Львовской области возможны заморозки от 0 до -5 градусов. Однако в самом Львове прогнозируют -3 градуса мороза.
Сильное похолодание прогнозируют на Прикарпатье. Температура от 0 до -5 градусов ожидается ночью и утром 7, 8 и 9 апреля.