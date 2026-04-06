Про це інформує ДСНС України.

Дивіться також Синоптики попередили про негоду у Львові: оголошено І рівень небезпеки

До яких загроз варто готуватись найближчим часом?

Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпеки для українців у вигляді заморозків та штормового вітру.

Вдень 7 квітня мешканців західних областей попереджають про І рівень небезпеки, жовтий. Швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.

Крім того, найближчим часом очікуються заморозки. Вночі 7 квітня у західних, північних та більшості центральних областей температура на ґрунті опуститься до 0 – 3 градусів морозу. На Закарпатті такі показники можливі й у повітрі.

У ніч на 8 квітня заморозки на ґрунті 0 – 3 градуси морозу прогнозують по всій Україні, У повітрі така температура очікується на Закарпатті, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Вночі 9 квітня до вищезгаданих областей приєднається Дніпропетровщина, Донеччина та Луганщина.

Через такі погодні умови оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

У ДСНС наголосили, що штормовий вітер може ускладнити роботу енергетиків, комунальників та руху транспорту. Тоді як заморозки можуть зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.

Будьте обережними під час перебування на вулиці – тримайтеся подалі від розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів,

– додали в службі.

В яких областях температура опуститься до –5 градусів?