Москва активизирует режим окончательного разграбления Донбасса

Путин 15 ноября подписал указ о признании в России сертификатов на товары и услуги, выданных в ОРДЛО, которые теперь будут якобы допускаться к госзакупкам РФ. Зачем это было сделано и какие товары заинтересовали оккупантов. Далее читайте на украинском.

Стратегічний задум Кремля зрозумілий: інтегрувати структури окупаційного режиму до російської державної системи та посилити свій контроль над процесом остаточного розграбування Донбасу.

До теми Путін прирівняв товари з окупованих територій до російських

При цьому, колаборантам прямо кажуть, що в Росії на них ніхто не чекає і приєднувати не збирається.

Зокрема, в указі Путіна є умова його скасування – "політичне врегулювання ситуації".

Указ Путіна від 15 листопада 2021 року:

Як Путін бачить "врегулювання", українцям чудово відомо і нас це цілком логічно не влаштовує. Себто, цей указ – чергова спроба шантажу. Плюс, в указі немає жодних "лднр" – лише окремі райони Луганської та Донецької областей УКРАЇНИ.

І загалом, не дуже зрозуміло, на які саме товари розраховує Путін, адже єдине, що вср*те ОРДЛО виробляє стабільно – це проблеми. В цьому їм дійсно рівних мало.