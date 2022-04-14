"Москва" горела: сколько для России будет стоить купить новый крейсер

Российский крейсер "Москва", который накануне горел, сейчас очень сильно поврежден. Для России – это значительная потеря.

Тем более сейчас крейсеров в России в Черноморском флоте уже нет. Об этом в эфире 24 канала сказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

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То есть это был последний классический крейсер, который был флагманом. Другие оставшиеся корабли – значительно меньше, примерно в 4 раза.

Кроме того, там стояла мощная система противовоздушной обороны. Тем более что купить еще один такой корабль обойдется в значительную сумму для России.

Стоимость такого нового корабля – примерно сейчас может составлять 1,5 миллиарда долларов,

– сказал Рыженко.

Другой альтернативы у россиян сейчас нет.

Что известно о крейсере "Москва"