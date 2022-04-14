"Москва" горела: сколько для России будет стоить купить новый крейсер
Российский крейсер "Москва", который накануне горел, сейчас очень сильно поврежден. Для России – это значительная потеря.
Тем более сейчас крейсеров в России в Черноморском флоте уже нет. Об этом в эфире 24 канала сказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.
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То есть это был последний классический крейсер, который был флагманом. Другие оставшиеся корабли – значительно меньше, примерно в 4 раза.
Кроме того, там стояла мощная система противовоздушной обороны. Тем более что купить еще один такой корабль обойдется в значительную сумму для России.
Стоимость такого нового корабля – примерно сейчас может составлять 1,5 миллиарда долларов,
– сказал Рыженко.
Другой альтернативы у россиян сейчас нет.
Что известно о крейсере "Москва"
- 13 апреля недалеко от Одессы произошел взрыв на российском крейсере "Москва". Украина подтвердила, что нанесла ракетный удар по кораблю с ракеты "Нептун".
- С 2016 года корабль в море не выходил из-за плачевного технического состояния. А в 2020 году на "Москве" завершили капитальный ремонт с модернизацией.
- В первый день масштабного вторжения России, крейсер "Москва" попытался атаковать остров Змеиный. Там же "русский военный корабль" был послан.
- После того как "Москву" с 16 крылатыми ракетами вывели из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей Черноморского флота России, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56 единиц.