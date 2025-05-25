Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что происходило в Туле и Москве вечером 25 мая

В Тульской области вечером 25 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы неизвестных беспилотников. Позже, как писали пропагандисты, город Тула находится под "массированной атакой" дронов.

Очевидцы писали, что в целом налет БПЛА длился около 2 часов. Также было десяток взрывов и прилеты в районе металлургического завода в городе. На видео можно увидеть дым, который был в разных частях Тулы.

В Туле взрывы и прилеты: смотрите видео

Также очевидцы сообщали, что на место, где был дым, направлялось много карет скорой. Кроме Тулы, о взрывах писали в Новомосковске, Донском и Алексине.

В Туле много карет скорой ехало во время атаки БпЛА: смотрите видео