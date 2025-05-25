Из-за этого пострадала российская система обеспечения вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что оккупанты использовали эти заводы для продолжения воздушных атак на Украину.

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Чем атакованный завод "Энергия" важен для производства БпЛА и "Искандеров"

Эксперт по авиации объяснил, что завод "Энергия" занимается производством всех химических источников тока щелочной группы. Россияне начали выпускать элементы 18650, которые являются самыми популярными для производства беспилотников.

Кроме этого, на заводе враг производит всю аккумуляторную часть для "Искандеров" и "Кинжалов". Такие вещи можно изготавливать только серийно в одном месте, поэтому этот удар принес для страны-агрессора очень нежелательные последствия.

Это прямой удар по системе обеспечения комплектующими всего вооружения, которое Россия использует против нас в воздушных атаках,

– подчеркнул он.

Более того, россияне изготавливали там аккумуляторы к различным системам наведения, которые используются, в частности, в бронетехнике. Завод "Энергия" действительно можно считать самым модернизированным в России.

Украинские дроны недавно также атаковали оборонный завод "Сплав" в Туле. Криволап добавил, что там оккупанты изготавливали почти все виды РСЗО (реактивная система залпового огня).

Напомним, что дроны не обошли и завод "Азот", который является крупнейшим производителем аммиака и азотных удобрений в России.