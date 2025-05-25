Через це постраждала російська система забезпечення озброєння. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що окупанти використовували ці заводи для прожовження повітряних атак на Україну.

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Чим атакований завод "Енергія" важливий для виробництва БпЛА та "Іскандерів"

Експерт з авіації пояснив, що завод "Енергія" займається виробництвом всіх хімічних джерел струму лужної групи. Росіяни почали випускати елементи 18650, які є найпопулярнішими для виробництва безпілотників.

Крім цього, на заводі ворог виготовляє усю акумуляторну частину для "Іскандерів" та "Кинджалів". Такі речі можна виготовляти лише серійно в одному місці, тому цей удар приніс для країни-агресорки дуже небажані наслідки.

Це прямий удар по системі забезпечення комплектуючими всього озброєння, яке Росія використовує проти нас в повітряних атаках,

– наголосив він.

Ба більше, росіяни виготовляли там акумулятори до різних систем наведення, які використовуються, зокрема, в бронетехніці. Завод "Енергія" справді можна вважати наймодернізованішим у Росії.

Українські дрони нещодавно також атакували оборонний завод "Сплав" в Тулі. Криволап додав, що там окупанти виготовляли майже усі види РСЗО (реактивна система залпового вогню).

Нагадаймо, що дрони не оминули і завод "Азот", який є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив у Росії.