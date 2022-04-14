"Москва" – это не просто корабль, – Мусиенко объяснил чрезвычайный успех Украины

Такое поражение как с крейсером "Москва" российский флот не терпел уже очень давно. Это большое достижение для Украины.

Эта победа на море действительно войдет в историю. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Так мы продемонстрировали, что в Украине есть оборонная промышленность. Она способна демонстрировать высокие образцы современного вооружения, способные поражать такие цели как крейсер "Москва", – считает Мусиенко.

Почему затонувшая "Москва" – очень важно для Украины

Он отметил, что "Москва" – один из флагманов, оборудованный средствами защиты, обнаружения ракет, средствами противоракетного вооружения. Они не сработали, либо дали сбой, либо не смогли справиться с украинской ракетой. Это возможно.

Также это сигнал того, что российская военная машина может ошибаться, и они не столь подготовлены, как это говорит пропаганда.

Я хочу напомнить, что это не просто корабль. Поэтому это достижение украинской оборонной промышленности,

– подчеркнул эксперт.

Также это достижение и украинских военных, которые настолько искусно смогли провести эту операцию.

"Кроме этого, это и морально-политический успех, потому что мы увидели, что украинская армия способна эффективно действовать против флагманов и отправлять их на дно", – добавил он.

Более того, это и репутационная потеря для России. Поэтому удар украинской ракетой по российскому кораблю действительно можно считать победой на море.