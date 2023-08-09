Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Важно Россия душит Украину, но не сможет проглотить до конца войны, – WP

Дроны в Москве

По словам Романа Свитана, защитить Москву от дронов невозможно. Даже если они как-то отслеживают выход беспилотников, используя визуальные или звуковые системы.

Например, если бы летели от Сумской области в Москву – это примерно 500 километров. Беспилотник может их пролететь максимум за 5 часов на достаточно малых высотах. Поскольку у россиян нет сплошной системы ПВО, то им очень сложно вычислить и уничтожить БПЛА.

Они не используют мобильные группы так, как используем их мы. В таком количестве, как есть у нас. И не будут, ведь не хватит сил и средств для развертывания,

– сообщил Роман Свитан.

По его словам, в России не доверяют своему народу, чтобы отдать им пулеметы в пользование на 24 часа. Для того нужно, чтобы весь народ, как наш украинский, верно противостоял. Именно поэтому такую систему они себе не позволят.

Все это влияет на то, что беспилотники проходят и доходят до Москвы. А дальше все зависит от того, как построен маршрут.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Взрывы в Крыму

Роман Свитан отметил, что преимущественно с Джанкоя россияне везут в сторону Севастополя обеспечение для флота и для всех имеющихся там военных объектов.



Маршрут поставки / Скриншот с видео

Именно поэтому это одна из цепочек военного трафика. Соответственно, там уже разведаны все военные объекты, которые подпадают под удар.

По словам военного эксперта, то, что мы сейчас слышим каждый день о взрывах в Крыму, идет боевая работа.

"Оленегорский горняк"

Свитан объяснил, что оставаться не на ходу и быть на конкретном месте опасно для корабля. Он ведь выведен из строя поэтому это хорошая цель для последующих ударов.

Россияне сейчас будут его где-то ремонтировать и пытаться восстановить. Я не думаю, что у них это получится – очень сильные повреждения нанесли этому кораблю,

– отметил Роман Свитан.

Он предположил, что "Оленегорский горняк" был выведен из строя до конца этой военной кампании.

"Если еще раз он где-нибудь появится, то его будут добивать. Он уже не может в полном объеме выполнять боевые задачи даже по обороне самого себя", – добавил Свитан.

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