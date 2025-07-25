Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Международное разведывательное сообщество InformNapalm. В новой части массива взломанных документов, обнародованных в рамках многоуровневой спецоперации OpsHackRussia'sDay (OHRD), журналисты получили доступ к внутреннему письму российского предприятия АО "Национальный центр вертолетостроения им.

Читайте также В России чиновников заставляют перейти на мессенджер, который контролируется спецслужбами, – разведка

Россия собирает информацию о словацкой компании НАТО

В письме говорится об официальном запросе от военного атташе Индии в Москве Сунила Кумара относительно словацкой компании LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN (LOTN).

Россия интересуется оборонной компанией НАТО / Фото: InformNapalm

Что разоблачили документы

Индия активно обсуждает с российскими оборонными структурами деятельность словацкой LOTN – вероятно, в контексте обслуживания или модернизации вертолетов советского или российского образца, которые остаются на вооружении Дели.

Компания LOTN, которая подчинена Министерству обороны Словакии, упоминается в переписке на уровне военных атташе. Это указывает на высокий уровень чувствительности темы.

Российская сторона готовит ответы по третьей страны НАТО – что может свидетельствовать о нарушении санкционного режима, попытки обойти ограничения или интерес к "технологическому шпионажу".

Справка о LOTN

LOTN – государственная компания, полностью подконтрольная МО Словакии.

Специализируется на ремонте и модернизации, в частности вертолетов Ми-8/17/24.

Имеет сертификаты EASA Part-145, NATO AQAP.

В апреле 2025 года подписала контракт с норвежской Kongsberg Aviation для создания MRO-центра для самолетов F-16 – в городе Тренчин.

Сейчас стоит ряд важных вопросов, в частности:

Почему российские оборонные структуры обсуждают словацкую компанию с представителями Индии?

Обсуждались ли конкретные технические данные или военные контракты?

Может ли такая коммуникация создавать угрозу утечки информации в Россию, в частности по F-16?

В центре внимания – потенциальное сотрудничество страны НАТО с тенью российского ВПК.