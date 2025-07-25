Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. У новій частині масиву зламаних документів, оприлюднених в межах багаторівневої спецоперації OpsHackRussia'sDay (OHRD), журналісти отримали доступ до внутрішнього листа російського підприємства АТ "Національний центр вертольотобудування ім. М.Л. Міля і Н.І. Камова".

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Росія збирає інформацію про словацьку компанію НАТО

У листі йдеться про офіційний запит від військового аташе Індії в Москві Суніла Кумара щодо словацької компанії LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN (LOTN).

Росія цікавиться оборонною компанією НАТО / Фото: InformNapalm

Що викрили документи

Індія активно обговорює з російськими оборонними структурами діяльність словацької LOTN – ймовірно, у контексті обслуговування чи модернізації вертольотів радянського або російського зразка, які залишаються на озброєнні Делі.

Компанія LOTN, яка є підпорядкована Міністерству оборони Словаччини, згадується у листуванні на рівні військових аташе. Це вказує на високий рівень чутливості теми.

Російська сторона готує відповіді щодо третьої країни НАТО – що може свідчити про порушення санкційного режиму, спроби обійти обмеження або інтерес до "технологічного шпигунства".

Довідка про LOTN

LOTN – державна компанія, повністю підконтрольна МО Словаччини.

Спеціалізується на ремонті та модернізації, зокрема вертольотів Мі‑8/17/24.

Має сертифікати EASA Part‑145, NATO AQAP.

У квітні 2025 року підписала контракт із норвезькою Kongsberg Aviation для створення MRO-центру для літаків F‑16 – у місті Тренчин.

Зараз стоїть низка важливих питань, зокрема:

Чому російські оборонні структури обговорюють словацьку компанію з представниками Індії?

Чи обговорювалися конкретні технічні дані або військові контракти?

Чи може така комунікація створювати загрозу витоку інформації до Росії, зокрема щодо F‑16?

У центрі уваги – потенційна співпраця країни НАТО з тінню російського ВПК.