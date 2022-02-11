Российский МИД заявил, что представители европейской дипломатии не предоставили "предметной реакции на прямо поставленный вопрос".

Важно Евросоюз отправил ответ России на "гарантии безопасности", но в Москве отрицают

В довольно грубой манере представители МИД России заявили, что ждут ответ от стран, которым Лавров присылал письмо с требованиями.

Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе,

– говорится в сообщении МИД России.

Также в российском ведомстве заявили, что ОБСЕ не должна "укреплять свою безопасность путем безопасности других".

"Поэтому не можем принять коллективный ответ, который напоминает круговую поруку. Ждем развернутую реакцию на заданный нами вопрос от каждого адресата", – подытожили в МИД России.

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