Російське МЗС заявило, що представники європейської дипломатії не надали "предметної реакції на прямо поставлене питання".

Важливо Євросоюз відправив відповідь Росії на "гарантії безпеки", але в Москві заперечують

У доволі грубій манері представники МЗС Росії заявили, що чекають відповідь від країн, яким Лавров надсилав лист з вимогами.

Замість цього нам пишуть Столтенберг та Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання,

– мовиться у повідомленні МЗС Росії.

Також у російському відомстві заявили, що ОБСЄ не повинна "зміцнювати свою безпеку шляхом безпеки інших".

"Тому не можемо прийняти колективну відповідь, що нагадує кругову поруку. Чекаємо на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата", – підсумували у МЗС Росії.

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