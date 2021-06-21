Москва повышает ставки, – Казарин допустил, на что готова Россия ради уважения Запада

Владимиру Путину важно, чтобы его не унижали. Уже 20 лет он пытается восстановить то, что развалилось в 1991 году.

Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" выразил журналист Павел Казарин. Он отметил, что во внешней политике Москва не сумела получить главного – так называемого ярлыка на княжение.

Полный выпуск блога Стенограммы встречи Байдена с Путиным не будет: Москва продолжает жить в тени СССР

Журналист пояснил, что несмотря на демонстративную позицию "никто нам не указ" Кремль отчаянно хочет того, чтобы эта позиция получила санкцию со стороны тех стран, которых считает равными себе.

В России хотят, чтобы их признали равными

Россия хочет, чтобы ее признали равной, хочет сравняться со своим "русским отцом", потому что она до сих пор продолжает жить в его тени, отметил Павел Казарин.

Москве хочется, чтобы в ней признали полноправного наследника, у которого есть ровно те же права, что и у предшественника. Пока этого принятия и уважения нет, Москва последовательно повышает ставки,

– сказал журналист.

Он пояснил, что Россия поднимает уровень конфронтации, устраивает теракты на территории европейских стран и разрывает дипломатические отношения. Кремлю, по словам Павла Казарина, нужно, чтобы Запад перестал пытаться сделать Россию "частью себя" и чтобы прекратил интересоваться судьбой российской оппозиции, свободой слова и уровнем коррупции – всеми вещами, которые Москва относит к категории "внутренние дела".

Полный выпуск видеоблога "Грани правды" на 24 канале: смотрите видео