Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін. Він зазначив, що у зовнішній політиці Москва не зуміла отримати головного – так званого ярлика на князювання.

Повний випуск блогу Стенограми зустрічі Байдена з Путіним не буде: Москва продовжує жити в тіні СРСР

Журналіст пояснив, що попри демонстративну позицію "ніхто нам не указ" Кремль відчайдушно хоче того, щоб ця позиція отримала санкцію з боку тих країн, які вважає рівнею собі.

У Росії прагнуть, щоб їх визнали рівними

Росія хоче, щоб її визнали рівною, хоче зрівнятися зі своїм "радянським батьком", тому що вона досі продовжує жити в його тіні, зазначив Павло Казарін.

Москві хочеться, щоб в ній визнали повноправного спадкоємця, у якого є рівно ті ж права, що і у попередника. Поки цього прийняття і поваги немає Москва послідовно підвищує ставки,

– сказав журналіст.

Він пояснив, що Росія підіймає рівень конфронтації, влаштовує теракти на території європейських країн та розриває дипломатичні відносини. Кремлю, за словами Павла Казаріна, потрібно, щоб Захід перестав намагатися зробити Росію "частиною себе" та щоб припинив цікавитися долею російської опозиції, свободою слова і рівнем корупції – усіма речами, що Москва відносить до категорії "внутрішні справи".

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