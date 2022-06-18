Москва сильно обиделась, – Фейгин о громком заявлении президента Казахстана о Донбассе

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался признавать квазиреспублики на Донбассе. Громкое заявление прозвучало во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, на котором присутствовал Путин.

Слова Такаева – незаурядный удар по Москве. Об этом 24 каналу сказал оппозиционный российский политик и юрист Марк Фейгин.

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Я думаю, что Москва сильно обиделась. Это был последний вариант взаимодействия с официальной Астаной в лице Такаева. Они поняли, что их бросили,

– отметил политик.

У президента Казахстана 2 мотивации

Во-первых, Такаев хотел показать, что Путин ему не начальник. Во-вторых, он имел целью продемонстрировать, что не является национальным изменником, а выступает за интересы Казахстана и не готов признавать ДНР и ЛНР в угоду Кремлю.

"Даже Назарбаев себе такого не позволял. Это не делает Такаева героем, не будем питать иллюзии. Это политика и игра. Безусловно, он делает это в свою пользу. Но для Москвы в условиях войны это очень большая уязвимость", - уверяет спикер.

Путин снова заговорил о ядерном оружии

Фейгин убежден, что все заявления Путина о ядерном оружии это не больше риторики. "Это не значит, что Путин никогда не применит ядерное оружие. Этого никто не может утверждать. Мы всякое от этого персонажа видели. Мы не можем его прогнозировать, кто ему в голову залезет?", - говорит Фейгин.

По мнению юриста, не нужно угрожать дубинкой, если ты не можешь реально ее применить. "Когда человек каждый раз пытается об этом напомнить… Кому? Безъядерной Украине? Соответствующие статус и конвенция не позволяют ему это сделать (применить ядерное оружие по Украине – 24 канал), – убежден спикер.

По словам политика, Путин хочет показать, что Херсон, например, могут объявить российской территорией. Тогда в случае наступления войск ВСУ они смогут применить ядерное оружие, ведь мы будем "угрожать национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности".

"Однако это не сработает. Если он вздумает его применить, ответ будет адекватным. Об этом говорит и Лондон, и Америка в стороне может не остаться", - резюмировал Марк Фейгин.

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