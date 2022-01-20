Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что якобы Польша, Литва и Украина наращивают военное присутствие вдоль границ.

Кстати Россия устроила истерику из-за военной помощи Украине от Великобритании

Кремль обвиняет Украину в стягивании техники

Захарова повторяет, что это Польша, Литва и Украина демонстративно стягивают к границе вооруженных силовиков, технику, строят инфраструктуру.

В то же время Россия и Беларусь в ответ проводят совместные учения и патрулирование воздушного пространства.

Пригрозили ОДКБ

Захарова утверждает, что роль Организации Договора о коллективной безопасности в регионе будет расти.

Она говорит, что ОДКБ все больше укрепляется как ключевая структура обеспечения безопасности и стабильности в регионе ответственности.

Обратите внимание! Когда в Казахстане в начале января вспыхнули масштабные протесты, ОДКБ ввела "миротворцев". Первой это сделала Россия. Уже 19 января войска полностью вывели.

В действительности войска стягивает Россия

В октябре американские СМИ писали, что Москва стягивает войска к границе Украины. В конце 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что говорится о 122 тысячах российских военных.

Украинская разведка предупреждала, что агрессор может напасть на наше государство в январе – феврале 2022 года.

В январе Россия начала стягивать войска в Беларусь. Первые подразделения прибыли туда 18 января. В феврале Москва и Минск хотят проводить совместные военные учения.

В Госдепе США обеспокоились, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси. Кремль, как всегда, все отрицает.

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