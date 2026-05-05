"Хлопок" под стенами Кремля: политтехнолог объяснил значение ударов по Москве перед парадом

За несколько дней до парада 9 мая в Москве снова заговорили о безопасности после удара беспилотника всего в нескольких километрах от Кремля. Это произошло в момент, когда российская столица готовится к главному пропагандистскому событию года.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что такие удары имеют не только психологический, но и вполне практический эффект. По его словам, Москва вынуждена стягивать ПВО к себе, а это открывает для Украины другие, значительно более важные цели.

Смотрите также Пути есть: полковник запаса ВСУ объяснил, как украинским дронам удалось преодолеть московскую ПВО

Москва прикрывает парад и открывает другие направления

Удар беспилотника в нескольких километрах от Кремля накануне 9 мая создает для Москвы не только нервную картинку перед парадом.

Напомним! 4 мая украинский беспилотник долетел до Москвы и повредил дом на Мосфильмовской улице, который расположен примерно в 6 километрах от Кремля и в 3 километрах от минобороны России. Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что таких ударов по российской столице будет больше, потому что украинские возможности растут, а сама угроза полета дронов на московском направлении уже способна сорвать привычный сценарий парада 9 мая.

Из-за таких атак Россия вынуждена подтягивать системы ПВО в столицу, а это означает, что на других направлениях защита ослабевает и там появляются новые уязвимые цели.

Ничего приятного для них не происходит, потому что, оказывается, могут и залетать, несмотря на плотность ПВО. Если они стягивают эти системы ПВО сейчас в Москву, значит их где-то нет,

– сказал Загородний.

В то же время главное для Украины, по его словам, не сама Москва и не эффектная картинка возле Кремля. Значительно важнее бить туда, где это реально ослабляет способность России воевать дальше, то есть по объектам, которые дают ей топливо, деньги и возможность производить оружие.

Москва может быть на закуску. А для того, чтобы эта страна не могла воевать, это удары в первую очередь по нефтегазовой инфраструктуре России, чтобы и нефть не могли качать, и не перерабатывать, и не производить оружие,

– подчеркнул политтехнолог.

Главный смысл таких ударов перед парадом заключается не только в давлении на российскую столицу. Они еще и заставляют Кремль перебрасывать защиту туда, где для него важна символическая безопасность, и этим открывать другие, значительно более полезные для поражения направления.

Окружение Путина придет на парад, даже если боится

После ударов возле Кремля и разговоров о возможных новых атаках нервозность в российской верхушке, безусловно, растет. Но это не означает, что ближайшее окружение Путина начнет демонстративно избегать парада, потому что в Москве хорошо понимают, кто в такой ситуации является главной целью.

Окружение понимает, кто там главная цель. И поэтому, я думаю, они меньше опасаются, потому что главное будет не они,

– сказал Загородний.

В то же время сам факт присутствия на Красной площади для них остается не вопросом выбора, а вопросом приказа. В российской системе такие вещи не обсуждают публично, тем более когда речь идет о дате, которую Кремль годами превращал в главное политическое шоу для внутренней аудитории.

По разнарядке приказ будет, конечно, что будут присутствовать, потому что Путин пока контролирует внутриполитическую ситуацию России. К сожалению, есть ресурсы, есть Росгвардия, есть ФСБ, есть возможность контролировать население,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому даже на фоне страха и усиленных мер безопасности система еще способна заставить элиты стоять там, где нужно Кремлю. Другой вопрос в том, что сам парад уже не выглядит как демонстрация уверенности, потому что теперь его приходится проводить в атмосфере очевидной тревоги.

К слову! Россия объявила временное "перемирие" на 8 – 9 мая, но сразу сопроводила его угрозами в ответ, если празднование в Москве будет сорвано. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что Кремлю нужно не реальное прекращение огня, а спокойный парад для Путина, и не исключает, что после этого Москва может попытаться использовать любой инцидент как повод для новой эскалации.

Загородний добавил, что все упирается в наличие ресурсов. Если у Украины будет достаточно возможностей, чтобы одновременно бить по территории России и сорвать Москве спокойный парад, такой вариант точно будут рассматривать. Но дальше, по его словам, начинает действовать военная логика результата: нет смысла пробиваться сквозь плотную ПВО Москвы только ради эффекта, если можно найти более простые и полезные цели, удары по которым сильнее повлияют на ход войны.

Страх переворота толкает Путина в еще большую изоляцию

Разговоры о бункерах, двойные проверки и тотальный контроль за людьми из ближайшего круга Путина появились не только из-за угрозы украинских ударов

Важно! CNN со ссылкой на европейскую разведку сообщило о признаках внутреннего напряжения в российской верхушке, а среди фигур, которых связывают с риском дестабилизации, называют Сергея Шойгу. В то же время военный обозреватель Иван Тимочко сомневается, что именно Шойгу может возглавить бунт, и отмечает, что в России такие сценарии обычно вызревают не снизу, а внутри самой верхушки.

В Кремле хорошо понимают, что в России нет нормального механизма смены власти, а потому угроза для правителя в таких системах чаще всего приходит не через выборы, а изнутри. Именно поэтому усиление охраны, изоляция и недоверие к собственному окружению выглядят для Путина не лишним предостережением, а способом обезопаситься от того, чего он боится больше всего.

Он знает историю своей страны: поскольку выборов там нет, единственный способ что-то сделать с лидером – убрать его где-то в бункере,

– сказал Загородний.

По его словам, Путин хорошо понимает и собственное окружение, потому что сам его годами формировал. Именно поэтому он не может не подозревать, что люди, которые привыкли спасать прежде всего себя, в критический момент пойдут на что угодно, если почувствуют угрозу для собственного выживания.

Он знает свое окружение, он его формировал, он знает, что это подлые люди, которые пойдут на все для того, чтобы себя уберечь, потому что он сам такой,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому усиление контроля может дать Путину лишь короткое ощущение безопасности, но не возвращает ему полного контроля над ситуацией. Наоборот, чем глубже он прячется и чем сильнее отгораживается от людей и информации, тем больше сам загоняет себя в изоляцию, где труднее быстро реагировать и понимать, что на самом деле происходит вокруг него.

Последние новости о "перемирии" и нервозности Путина

После серии убийств высокопоставленных российских военных и накануне 9 мая в Кремле резко усилили охрану Владимира Путина. Для его окружения ввели дополнительные проверки, ограничили передвижения и усилили контроль безопасности, а сам Путин, по данным западной разведки, все реже появляется в привычных резиденциях.

Политолог Николай Олещук объяснил, что это свидетельствует не только о страхе перед внешними ударами, но и о росте подозрительности внутри самой системы. По его словам, путинская паранойя усилилась после мятежа Пригожина, ударов по российским объектам и внутренних проблем, а российским элитам все труднее сохранять прежнее ощущение стабильности и сверхприбыли.

Россия объявила "перемирие" на 8 – 9 мая без предварительных договоренностей с Украиной. Генерал армии Николай Маломуж отметил, что если Москва действительно говорит о мире, то должны быть согласованные условия между двумя сторонами, а не односторонние заявления под собственный парад.

В ответ Украина предложила более широкий формат тишины – с 5 по 9 мая. Маломуж считает, что такой ответ работает на Киев, потому что показывает готовность к миру и одновременно демонстрирует полную боевую готовность. Если же Россия не поддержит этот формат, это лишь подтвердит, что ей нужно не реальное перемирие, а пауза под парад 9 мая.