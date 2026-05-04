Это сакрально, генерал армии раскрыл самый большой страх Путина перед 9 мая

В Москве начали сокращать военную часть парада до 9 мая, хотя именно эта дата для Кремля давно стала одной из самых сакральных. Для Владимира Путина это не просто ежегодный ритуал, а большой политический спектакль, через который он годами показывал и россиянам, и внешнему миру образ силы, контроля и якобы исторической непоколебимости.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, почему в Москве начали сворачивать одно из главных пропагандистских событий года. По его словам, за этими решениями стоит страх, который в Кремле не хотят признавать публично.

Какой главный страх Путина перед 9 мая?

Для Кремля 9 мая – это не просто государственная дата, а один из главных ритуалов, на которых держится вся военная пропаганда. Поэтому в Москве боятся не только самого удара, но и того, что любой сбой в этот день разрушит картинку полного контроля, которую Путин годами навязывал и России, и внешнему миру.

В первую очередь Путин боится, что эти сакральные мероприятия могут стать поводом подрыва его авторитета непосредственно 9 мая,

– сказал Маломуж.

В этот день он хочет снова рассказывать на всю Россию, что якобы сильный, что "все идет по плану" и что уже почти достиг всех своих фейковых целей.

К слову! Россия усиливает защиту Москвы перед парадом 9 мая: в столицу стягивают комплексы ПВО, в центре перекрывают улицы, а в отдельные дни могут ограничивать мобильную связь и SMS. В то же время в этом году на Красной площади не будет колонны военной техники, что в России объясняют "текущей оперативной обстановкой".

Для него важно проговорить это и перед внутренней аудиторией, и перед иностранцами, которые все же будут в Москве, потому что именно такой парад должен показать, что Кремль контролирует ситуацию.

А если в этот момент будут огневые удары и огромные потери, это будет крах не только авторитета Путина, но и всей модели агрессивной войны,

– подчеркнул генерал армии.

Вниманию! Накануне 9 мая Кремль пока собрал значительно меньше иностранных гостей, чем в прошлом году: участие в мероприятиях в Москве подтвердили только лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как в прошлом году на парад приезжали представители 27 стран. Это показывает, что международное представительство на Красной площади заметно сократилось, хотя в Кремле еще обещают отдельно объявить полный список приглашенных и подтвержденных участников.

Путин урезает парад, чтобы не показать панику

Полностью отказываться от 9 мая в Кремле не хотят, потому что для Путина важно хотя бы формально сохранить этот ритуал и потом заявить, что "все прошло на высшем уровне". Поэтому в Москве выбрали другой вариант: оставить сам факт парада, но убрать то, что делает его слишком заметным и слишком уязвимым – авиацию, часть техники, большой размах и долгую продолжительность.

Он хочет демонстрировать, что все-таки не испугался и все-таки проводит. Но, снимая вопрос по авиации, по технике, он предусматривает более легкий вариант,

– сказал Маломуж.

Внешне это могут подавать как заботу о фронте и объяснять, что технику якобы не хотят снимать с боевых направлений. На самом деле такой формат позволяет уменьшить риск хаоса в Москве, если что-то пойдет не по сценарию, и не допустить публичного краха в день, который Путин годами превращал в символ своей силы. Параллельно в Кремле пытаются снять угрозу через американцев и другие каналы влияния.

Напомним! Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил о готовности объявить временное перемирие 9 мая. В то же время в Кремле повторили предыдущие требования к Украине, отметили намерении достичь целей так называемой "СВО" и снова заговорили о дипломатическом урегулировании. Военный обозреватель Давид Шарп предполагал, что Москва может предложить паузу именно до этой даты, потому что 9 мая имеет для Кремля важное пропагандистское значение.

По словам генерала, Россия доходит даже до угроз и ядерной риторики, но несмотря на это никаких гарантий, что 9 мая пройдет для нее спокойно, Москва так и не имеет.

Гарантий, что мы не будем бить по этим мероприятиям, понятно, он не имеет,

– подчеркнул генерал армии.

Поэтому парад пытаются не отменить, а уменьшить до такого формата, который позволит Путину показаться публично, но в то же время не подставить под удар ни себя, ни ту картинку, которую Кремль хочет продать России и миру.

Что известно о подготовке Москвы к 9 мая и страх Кремля перед ударами?

Накануне 9 мая 2026 года украинские дроны снова долетели до Москвы. По данным OSINT-анализа Astra, поврежденный дом расположен примерно в 6 километрах от Кремля, а военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что это показывает уязвимость российской ПВО даже в столице.

На 9 мая 2026 года Россия готовит парад без колонны военной техники. Владимир Зеленский заявил, что Москва опасается новых ударов дронов и именно поэтому не может провести мероприятие в привычном для себя виде.

Перед 9 мая 2026 года в Москву перебросили дополнительные системы ПВО, в частности из Казани и Грозного. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил, что на этом фоне российское предложение о перемирии на 9 мая связано прежде всего с желанием обезопасить столицу и сам парад.

Пока Москва стягивает к себе дополнительную защиту, другие российские регионы становятся менее прикрытыми. Иван Тимочко и Василий Пехньо обращали внимание, что это дает Украине больше возможностей для ударов по целям вне столицы, а лето 2026 года, по словам Зеленского, может стать для Путина решающим в выборе между продолжением войны и дипломатией.