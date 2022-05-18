Москва высылает 34 французских и 24 итальянских дипломатов

Россия объявила 34 сотрудников дипломатических учреждений Франции персонами нон грата. Также страна-агрессор высылает и 24 сотрудников посольства Италии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны-агрессора – России, передает 24 канал. Так, в среду, 18 мая, в российское ведомство вызвали посла Франции в Москве Пьер Леви.

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Теперь 34 французских дипломата должны покинуть Россию в течение двух недель. Также выгоняют из России и 24 работников итальянского посольства.

Зеркальные ответы России

Французскому послу заявили решительный протест в связи "с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипучреждений во Франции персонами нон грата".

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг со стороны Франции якобы нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям. А также "конструктивному двустороннему сотрудничеству".

Что этому предшествовало

11 апреля Франция выслала 6 сотрудников посольства России в Париже. Дело в том, что их подозревают в шпионаже "под дипломатическим прикрытием".

Также недавно Россия выслала 10 румынских дипломатов из-за поддержки Бухарестом Украины.

Российских дипломатов выдворяют со всего мира

В рамках стратегии по наказанию России за вторжение в Украину и ее подрывную деятельность за границей несколько десятков стран выслали российских дипломатов и сотрудников посольств.

Некоторые страны обвинили сотрудников посольства России в использовании дипломатического прикрытия для шпионажа. Другие сослались на нарушение Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях. Третьи страны объявили о высылке дипломатов из-за зверств российских военных в Киевской области.

В частности, российских дипломатов выгнали из Японии, Норвегии, Греции, Дании, Италии, Словении, Португалии, Испании, Швеции и дипломатической службы ЕС, Польши, Бельгии, Нидерландов, Чехии, Ирландии, Германии, Франции, США и других.

Всего более 20 стран выслали около 400 российских дипломатов после вторжения России в Украину. Причиной стали вторжение, шпионаж и зверства в Буче и других городах Украины.

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