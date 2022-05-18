Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ країни-агресорки – Росії, передає 24 канал. Так, у середу, 18 травня, у російське відомство викликали посла Франції в Москві П'єра Леві.

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Тепер 34 французьких дипломати повинні покинути Росію протягом двох тижнів. Також виганяють з Росії й 24 працівників італійського посольства.

Дзеркальні відповіді Росії

Французькому послу заявили рішучий протест у зв'язку "з провокаційним і нічим не обґрунтованим рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипустанов у Франції персонами нон ґрата".

У відомстві підкреслили, що цей крок з боку Франції начебто завдав серйозної шкоди російсько-французьким відносинам. А також "конструктивній двосторонній співпраці".

Що цьому передувало

11 квітня Франція вислала 6 співробітників посольства Росії у Парижі. Річ у тім, що їх підозрюють у шпигунстві "під дипломатичним прикриттям".

Також нещодавно Росія висилає 10 румунських дипломатів через підтримку Бухарестом України.

Російських дипломатів видворяють з усього світу

У рамках стратегії з покарання Росії за вторгнення в Україну та її підривну діяльність за кордоном кілька десятків країн вислали російських дипломатів і співробітників посольств.

Деякі країни звинуватили співробітників посольства Росії у використанні дипломатичного прикриття для шпигунства. Інші послалися на порушення Віденської конвенції 1961 року про дипломатичні відносини. Треті країни оголосили про висилку дипломатів через звірства російських військових у Київській області.

Зокрема, російських дипломатів вигнали з Японії, Норвегії, Греції, Данії, Італії, Словенії, Португалії, Іспанії, Швеції та дипломатичної служби ЄС, Польщі, Бельгії, Нідерландів, Чехії, Ірландії, Німеччини, Франції, США та інших.

Загалом більш як 20 країн вислали понад 400 російських дипломатів після вторгнення Росії в Україну. Причиною стали вторгнення, шпигунство і звірства в Бучі та інших містах України.

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