В Москве снова жалуются на США. На этот раз там заявили, что Вашингтон хочет возобновить работу Совета Россия – НАТО "на неприемлемых условиях".

Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Об этом он говорил перед встречей с американской делегацией в Женеве.

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Что говорят в российском МИД

Рябков пожаловался, что в Вашингтоне хотят возобновить работу Совета на тех условиях, которые устраивают только их. "С упором на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию в Украине", – дерзко добавил он.

Агрессия Кремля против Украины продолжается с 2014 года. Хотя Россия не признает, что является стороной конфликта на Донбассе, существует множество доказательств , которые на это четко указывают.

Чиновник жалуется, что США стремятся "загрузить российские идеи и предложения в технологическую среду с точки зрения дипломатии", которая сложилась в последние десятилетия. Он цинично заявил, что Штаты хотели бы "все слить в ОБСЕ".

Коротко о переговорах в Женеве

Переговоры между США и Россией начались в Женеве 9 января. Стороны обсуждали, в частности, "гарантии безопасности", которых требует Кремль.

Первый раунд переговоров длился более 2 часов. В американском Госдепартаменте уточнили, что он был предварительным.

10 января состоятся прямые переговоры представителей стран, на 12 января запланировано заседание Совета НАТО – Россия. Далее стартует и формат Россия – ОБСЕ.

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