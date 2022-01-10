Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, в противостоянии с Москвой Вашингтон будет пытаться вести себя достойно.
Обратите внимание Диалог с Россией о безопасности в Европе без участия ЕС – это нонсенс, – Боррель
Олег Жданов считает, что в Женеве так называемый тон стран не изменится, каждая сторона высказала свою позицию.
Россия будет давить, выступать с агрессивной позицией. Соединенные Штаты будут стараться вести себя достойно.
Вероятность большой договоренности ликвидирована, – Жданов
"Я думаю, что результатов не будет никаких, тут надо еще учитывать не только противоположное и очень сильное расхождение позиций, а еще и мнения других игроков", – отметил военный эксперт.
В частности, речь идет о Евросоюзе и заявлении Жозепа Борреля о том, что не может быть переговоров с Украиной без Украины и ЕС. Поэтому, по мнению Олега Жданова, вероятность большой договоренности пока полностью ликвидирована.
"Может быть только коллективная договоренность между Западом и Россией, а этого достичь на двусторонней встрече невозможно", – сказал эксперт.
Переговоры в Женеве: что нужно знать
- Переговоры между Соединенными Штатами и Россией стартовали в Женеве 9 января, в частности касались "гарантий безопасности", которые выдвинул Кремль.
- В Госдепе США сообщили, что раунд был подготовительным, то есть стороны договаривались, о чем будут общаться 10 января.
- Вашингтон в Швейцарии представляла заместитель госсекретаря США Венди Шерман, Россию – заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков.
- Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам: 10 января – прямые переговоры представителей стран, 12 января – заседание Совета НАТО – Россия, уже после этого стартует формат Россия – ОБСЕ.