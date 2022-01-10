Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, у протистоянні з Москвою Вашингтон намагатиметься поводити себе гідно.

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Олег Жданов вважає, що у Женеві так званий тон країн не зміниться, кожна сторона висловила свою позицію.

Росія буде тиснути, виступати з агресивною позицією. Сполучені Штати намагатимуться поводити себе достойно. Олег Жданов Військовий експерт

Ймовірність великої домовленості ліквідована, – Жданов

"Я думаю, що результатів не буде ніяких, тут треба ще враховувати не тільки протилежну й дуже сильну розбіжність позицій, а ще й думки інших гравців", – зазначив військовий експерт.

Зокрема, мовиться про Євросоюз та заяву Жозепа Борреля про те, що не може бути перемовин з Україною без України та ЄС. Тому, на думку Олега Жданова, ймовірність великої домовленості наразі повністю ліквідована.

"Може бути тільки колективна домовленість між Заходом і Росією, а цього досягти на двосторонній зустрічі неможливо", – сказав експерт.

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