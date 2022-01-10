Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, у протистоянні з Москвою Вашингтон намагатиметься поводити себе гідно.
Зверніть увагу Діалог з Росією про безпеку в Європі без участі ЄС – це нонсенс, – Боррель
Олег Жданов вважає, що у Женеві так званий тон країн не зміниться, кожна сторона висловила свою позицію.
Росія буде тиснути, виступати з агресивною позицією. Сполучені Штати намагатимуться поводити себе достойно.
Ймовірність великої домовленості ліквідована, – Жданов
"Я думаю, що результатів не буде ніяких, тут треба ще враховувати не тільки протилежну й дуже сильну розбіжність позицій, а ще й думки інших гравців", – зазначив військовий експерт.
Зокрема, мовиться про Євросоюз та заяву Жозепа Борреля про те, що не може бути перемовин з Україною без України та ЄС. Тому, на думку Олега Жданова, ймовірність великої домовленості наразі повністю ліквідована.
"Може бути тільки колективна домовленість між Заходом і Росією, а цього досягти на двосторонній зустрічі неможливо", – сказав експерт.
Переговори в Женеві: що треба знати
- Перемовини між Сполученими Штатами та Росією стартували у Женеві 9 січня, що зокрема стосувались "гарантій безпеки", які висунув Кремль.
- У Держдепі США повідомили, що раунд був підготовчим, тобто сторони домовлялися, про що спілкуватимуться 10 січня.
- Вашингтон у Швейцарії представляла заступниця держсекретаря США Венді Шерман, натомість Росію – заступник глави міністерства закордонних справ Сергій Рябков.
- Переговори відбудуться трьома дипломатичними каналами: 10 січня – прямі перемовини представників країн, 12 січня – засідання Ради НАТО – Росія, вже після цього стартує формат Росія – ОБСЄ.