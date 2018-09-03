Москва и Пекин стремятся свергнуть существующий международный порядок, – историк

Углубление военного сотрудничества между Россией и Китаем, свидетельством которого являются военные учения "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября, нацелено на перспективу.

Об этом в интервью Atlantico.fr рассказал французский политолог и историк Жан-Сильвестр Монгренье, сотрудник Французского института геополитики и Института Томаса Мора.

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Как отмечает ученый, Москва и Пекин едины в своем желании свергнуть существующий международный порядок, который возник в результате долгого 500-летнего западного господства, историческими наследниками которого, в конце концов, стали Соединенные Штаты. В случае российской власти речь, в частности, идет о том, чтобы взять реванш после окончания холодной войны на основании идеи о том, что "холодная победа" Запада была временной и скоротечной.



Такое настроение и вдохновленный им образ действий объясняют стремление к захвату тактических возможностей: в Центральной и Восточной Европе, в Средиземном море, на Ближнем Востоке и даже в Африке – для России; в "азиатском Средиземноморье" (Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря), в Индийском океане, в Африке, в Евразии и даже в Латинской Америке – для Китая. По сути, Китай становится сверхдержавой, поскольку для своей игры он охватывает мировое пространство, объясняет собеседник издания.



Из-за возможной трансформации КНР в центр тяжести Евразии, в частности, с помощью проекта "новых Шелковых путей", стоит обратить внимание на двойственность китайско-российских отношений, отмечает ученый. Рост могущества Китая, который стал еще более очевидным после кризиса 2008 года, представляет собой потенциальную угрозу, нависшую над российским Сибирью и Дальним Востоком: эти безлюдные регионы с богатыми природными ресурсами находятся под влиянием перенаселенных китайских провинций (6 млн россиян против 120 млн китайцев) , когда там царил Пекин продолжает Монгренье.



Однако, Москва проявляет большую осмотрительность в отношении Китая, замечает он. Идея заключается в том, чтобы сдерживать и сопровождать стремительный китайский рост, идти на компромисс (установление линий общих границ) и сотрудничать (энергетические и военно-промышленные связи), не допуская конфронтации. Обе страны взаимно опираются друг на друга для того, чтобы установить "мягкий баланс" в отношении Запада, считает французский политолог.

Будущие совместные учения ("Восток-2018" – "24") не первые, но порядок их охвата, особенно с российской стороны, знаменует определенный курс. В плане геополитики и большой стратегии Россия и Китай будто стоят спиной к спине перед лицом НАТО на востоке Евразии, а также американских альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Их отношения с Западом становятся все более резкими,

– указывает Монгренье.

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Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях "Восток-2018". Маневры пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.