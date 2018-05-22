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Москва сегодня не может произвести ядерные заряды, – военный о российских испытаниях

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Испытание нового оружия в России провалились
Испытание нового оружия в России провалились / 24 Канал

Провал испытаний российских ядерных ракет прогнозировался. Это был популизм и запугивание Запада со стороны Владимира Путина. В РФ нет технологий, поэтому вряд ли в России появятся в металле даже образцы нового ядерного вооружения.

Такое мнение сайту "24" высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отмечает: ключевые санкции США против России – запрет на передачу технологий. Поэтому вопрос не в деньгах. У России нет собственной школы. Есть школа ракетостроения, но основное КБ "Южмаш" осталось в Украине.

Россия делает крылатые ракеты – но это фактически дистанционно пилотируемый самолет. У них есть и гиперзвуковое ракета, и она небольшая из-за высокой скорости. И такая ракета эффективна тогда, если у нее суперсовременная система наведения. Можно ее сделать – и пороховой заряд, и аэродинамику. Но должны быть "мозги". А здесь вопрос технологий,
– отмечает Олег Жданов.

Специалист также отметил, что Россия сегодня не может сделать ядерные заряды в том количестве, которое им разрешена согласно Договору о сокращении и ограничении стратегически-наступательных вооружений. По словам Жданова, Россия может иметь 7 400 ядерных зарядов, а на самом деле их меньше семи тысяч. Такая ситуация сложилась, потому что нет смысла производить заряды старого образца, а на новые нет технологических "мозгов".

Напомним, американская разведка сообщила, что ракеты Владимира Путина не прошли испытания. После недолгого полета они поразбивались. Это оружие россияне начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов. Ракеты "Сармат" четыре раза тестировали и каждый раз неудачно. В полете обычный двигатель ракеты должен был переключаться на ядерный, но ни разу этого так и не произошло. Ранее, в марте, перед федеральным собранием Путин хвастался революционным оружием. Он рассказал о новейших ядерных разработках, подводном беспилотнике и даже лазерном оружии. Как доказательство россиянам показали не готовые изделия, а макеты и компьютерную графику, больше похожую на мультфильмы.

Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Владимир Путин Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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