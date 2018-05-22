Москва сьогодні не може виробити ядерні заряди, – військовий про російські випробування

Провал випробувань російських ядерних ракет прогнозувався. Це був популізм і залякування Заходу з боку Володимира Путіна. У РФ немає технологій, тому навряд чи в Росії з'являться в металі навіть зразки нового ядерного озброєння.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначає: ключові санкції США проти Росії – заборона на передачу технологій. Тому питання не в грошах. У Росії немає власної школи. Є школа ракетобудування, але основне КБ "Південмаш" залишилося в Україні.

Росія робить крилаті ракети – але це фактично пілотований дистанційно літак. У них є і гіперзвукова ракета, та вона невелика через високу швидкість. І така ракета ефективна тоді, якщо у неї суперсучасна система наведення. Можна її зробити – і пороховий заряд, і аеродинаміку. Але повинні бути "мізки". А тут питання технологій,

– наголошує Олег Жданов.

Фахівець також зауважив, що Росія сьогодні не може зробити ядерні заряди в тій кількості, яка їм дозволена, згідно Договору щодо скорочення і обмеження стратегічно наступальних озброєнь. За словами Жданов, Росія може мати 7 400 ядерних зарядів, а насправді їх менше семи тисяч. Така ситуація склалася, тому що немає сенсу виробляти заряди старого зразка, а на нові немає технологічних "мізків".

Нагадаємо, американська розвідка повідомила, що ракети Володимира Путіна не пройшли випробування. Після недовгого польоту вони порозбивалися. Цю зброю росіяни почали розробляти ще на початку 2000-х років. Ракети "Сармат" чотири рази тестували і щоразу невдало. У польоті звичайний двигун ракети мав перемикатися на ядерний, але жодного разу цього так і не сталося. Раніше, у березні, перед федеральними зборами Путін вихвалявся революційною зброєю. Він розповів про найновіші ядерні розробки, підводний безпілотник і навіть лазерну зброю. Як доказ росіянам показали не готові вироби, а макети і комп'ютерну графіку, більше схожу на мультфільми.