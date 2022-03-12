Новое фото очереди за валютой из Москвы. Однако аналогичная ситуация сейчас чуть ли не в каждом российском городе.

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Что этому предшествовало

Вчера, 11 марта, Белый дом сообщил, что в Россию больше не будут ввозиться американские доллары. Таким образом, США продолжают реагировать на вторжение в Украину и военные преступления государства-агрессора.

Как следствие – у России будет дефицит валюты.

Поэтому Центробанк России отреагировал на решение США запретить поставлять наличные доллары на российскую территорию. И в свою очередь запретил выдавать россиянам наличную валюту.

Более того, Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами "Большой семерки". А это значит, что меньше долларов заработает российский бизнес, и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей у российских военных, чтобы убивать наших людей.

Кроме того, в начале марта ЕС запретил вывозить наличные евро в Россию. Это не касается лиц с дипломатическим иммунитетом и путешественников (не россиян).