Нове фото черги за валютою з Москви. Проте, аналогічна ситуація наразі чи не у кожному російському місті.
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Що цьому передувало
Вчора, 11 березня, Білий дім повідомив, що у Росію більше не ввозитимуть американські долари. У такий спосіб США продовжують реагувати на вторгнення в Україну та воєнні злочини держави-агресорки.
Як наслідок – в Росії починають фіксувати дефіцит валюти.
Тому, Центробанк Росії відреагував на рішення США заборонити постачати готівкові долари на російську територію. І своєю чергою заборонив видавати росіянам готівкову валюту.
Ба більше, Росія буде позбавлена можливості нормально торгувати з країнами "Великої сімки". А це означає, що менше доларів заробить російський бізнес, і що менше податків отримає російська держава, то менше можливостей буде у російських військових, щоб убивати наших людей.
Крім того, на початку березня ЄС заборонив вивозити готівкове євро в Росію. Це не стосується осіб з дипломатичним імунітетом та мандрівників (не росіян).
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