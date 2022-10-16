Завозят нары и обогреватели: стоянки в Москве начали переоборудовать под бомбоубежища

Россиян продолжают готовить к возможным ракетным обстрелам. По крайней мере, об этом свидетельствует тот факт, что подземные стоянки в Москве начали переоборудовать под убежища.

Это свидетельствует о том, что в России не прекращают работу по нагнетанию населения страны. 24 канал со ссылкой на росСМИ расскажет, что же известно о превращении паркингов в бомбоубежища.

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С подземных паркингов просят убирать авто

Как рассказывает глава общества собственников жилья (ОСЖ) одного из московских домов, его вызвали в полицию. Там он узнал, что у правоохранителей есть распоряжение. В нем говорится, что местные власти приняли решение о проверке убежищ.

По словам другого жителя ОСЖ "Кутузовский 23", в общий чат уже поступило сообщение. В нем говорится, что в паркинг завезут нары, аптечки, а также обогреватели.

Решение было принято еще 11 октября

А вот на дверях домов московского ОСЖ "Атом" появились объявления. В них призывают жителей убирать со стоянок свои автомобили и личные вещи. Сделать это они должны до 18 октября. Причиной этого является "приведение в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". Соответствующее решение было принято во время совещания мэрии Москвы еще 11 октября.

Заметим, что в России не первый день готовят укрытие к возможным атакам. Этим начали заниматься еще весной. Тогда секретарь Совбеза Николай Патрушев 27 апреля поручил "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние". Это он приказал сделать во время совещания по безопасности в Южном федеральном округе.

И это еще не всё. Патрушев призвал заняться обеспечением работы комплексной системы экстренного оповещения населения. Да, тех самых воздушных тревог, которые на протяжении более семи месяцев предупреждают украинцев о возможных ракетных ударах россиян.

Напомним, что накануне в Белгороде внезапно вспыхнула ТЭЦ. Случилось это вечером 14 октября. В местных телеграм-каналах сообщили, что часть российского города осталась без электроэнергии.

По данным мониторинговой группы, враг сам мог обстрелять собственную ТЭЦ. Правда, сделали это захватчики, скорее всего случайно. Тогда выпустили по Харькову 10 ракет, но они почему-то взорвались в воздухе. Что и привело к пожару на ТЭЦ "Луч".

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