В Москве мальчик с аутизмом выбросил с 7 этажа новорожденную сестру

В Москве произошла трагедия. 13-летний мальчик с психическими заболеваниями выбросил из окна многоэтажного дома свою сестричку. Ей было всего 8 дней.

Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Следователи уже открыли уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.

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Мальчик сказал, что идет "пить воду"

Инцидент произошел 10 июля на улице Левобережной. Правоохранители выяснили, что в момент трагедии в квартире находились мать и бабушка детей. Мать как раз пошла в душ.

Девочка спала в кроватке на кухне. Ее брат пошел туда, сказав, что идет "попить воды". После этого он выбросил новорожденную сестру из окна.

Родные заметили, что ребенок пропал и начали бить тревогу. Посмотрев в окно, увидели трагическую картину. Мать побежала вниз и забрала тело, не дожидаясь приезда полиции и медиков.

Жуткий случай под Днепром