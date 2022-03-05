В Москве на митинг вышли 10 тысяч человек: они начинают понимать, что война им не нужна

Россияне начинают осознавать бессмысленность кровавой войны против Украины, которую развязал их президент Путин. В Москве прошел многотысячный митинг.

В России "двинулся лед"

В СМИ 5 марта появилась информация о митинге в Москве. Информацию подтвердил советник министра МВД Вадим Денисенко.

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Сообщается, что на улицы вышли около 10 тысяч человек. В то же время, российская дезинформация говорит, что их было только тысяча.

Каждый желающий увидит это видео в ютубе. В принципе, 10 тысяч человек стоит на улице. Все проезжающие машины им сигналят,

– сказал Денисенко.

Он отметил, что в России "двинулся лед". "Россияне начинают понимать, что война им не нужна", – заявил советник главы МВД.

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