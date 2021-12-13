В Москве думали, что с Зеленским будет легче, чем с Порошенко. Об этом рассказал Майкл Макфол – посол США в России до 2014 года, помощник 44 президента США Барака Обамы.

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Мне кажется, что в Москве в начале надеялись, что президент Зеленский будет более гибким и с ним можно будет работать.

– сказал Макфол.

Чиновник добавил, что об этом говорили российские элиты сразу после выборов. Однако надежда оказалась обманчивой. Макфол добавил, что действия Зеленского демонстрируют, что он не будет марионеткой России.

Обратите внимание! Во время нарастания российских войск возле границы с Украиной Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Путин цинично ответил, что Зеленскому следует говорить с боевиками. Кремлевский лидер ответил, что готов когда-нибудь принять украинского лидера в Москве, но о войне говорить не хочет.

Обсуждать Украину без Украины – неправильно

Макфол также прокомментировал момент, когда президент США Джо Байден побеседовал с российским коллегой Владимиром Путиным, а Зеленскому позвонил только 2 дня спустя.

По мнению дипломата, это совсем неправильно. Ему не нравится какое-либо обсуждение суверенитета Украины "без украинцев в комнате".

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