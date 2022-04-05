В Москве напомнили о жертвах Бучи: активист лежал со связанными руками

5 апреля 2022 , 13:27
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Источник:

журнал "Холод"

Жуткие кадры из деоккупированной Бучи под Киевом продолжают ужасать весь мир. Большинство европейских лидеров прокомментировали зверства российских войск.

Конечно, что касается России, то все очевидно – массовые издевательства и кадры оттуда отрицают, а население еще раз "проглатывает" все. Впрочем, до одного или одной, вероятно, все-таки дошло. Так, в центре Москвы прошла единичная акция протеста в знак памяти жертв в Буче.

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В рамках акции активист лег на землю со связанными белой лентой руками. Именно в таком виде обнаружили множество убитых россиянами мирных жителей в Буче.

Акция "Буча-Москва" прошла:

  • в Александровском саду
  • на мосту у храма Христа Спасителя
  • на Никольской улице
  • на Старом Арбате

В Москве напомнили о жертвах Бучи / Фото из телеграма журнала "Холод"


В центре Москвы прошла единичная акция протестаФото из телеграма журнала "Холод"


Акция "Буча – Москва"Фото из телеграма журнала "Холод"

Заметим, судьба протестующего пока неизвестна.

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Автор: Марта Касіянчук