В Москве силовики задерживают граждан Украины: допрашивают и говорят "не читать лишние сайты"

Украинские граждане, находящиеся на территории России, принимают участие в протестах против преступных действий оккупантов и войны с Украиной. Теперь они очутились под прицелом силовиков врага.

В России прошли акции в поддержку Украины и против войны, которую начали оккупанты. Правда, их размах и численность не заставили Путина отдать приказ о прекращении обстрелов и нападений, а силовики задержали многих митингующих.

Интересно Bayraktar работают: ВСУ уничтожили колонну техники врага на Житомирщине

Допросы граждан Украины

В числе прочих на митингах силовики задержали и граждан Украины. С ними проводятся отдельные допросы и спрашивают, с какой целью и когда они приехали в Россию, а также есть ли у них транспорт.

Кроме того, к двум украинцам пришел участковый и предупредил, чтобы они не участвовали в диверсиях и не читали лишних сайтов.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.